Rifiuti pericolosi e sigilli della guardia di finanza | scatta la bonifica a Santa Croce

La guardia di finanza ha posto i sigilli a un'area nel centro storico di Agrigento, dove sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi. È iniziata una bonifica per rimuovere i materiali e ripristinare la situazione. La zona interessata si trova nel cuore della città e le operazioni sono state avviate per eliminare i rifiuti e garantire la sicurezza pubblica. L’intervento fa parte di un’azione più ampia contro l’abbandono illecito di rifiuti nel territorio.

Il centro storico di Agrigento si prepara a liberarsi da una pesante “eredità” di degrado e illegalità. Il Comune ha dato il via libera agli interventi di messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti in tre aree del quartiere Santa Croce, finite sotto sequestro dopo la scoperta di discariche abusive. Le operazioni riguarderanno le vie Zuppardo, Cobaitari e cortile Zicari, zone diventate ricettacolo di scarti di ogni tipo. L'allarme era scattato a metà gennaio, quando un controllo della guardia di finanza aveva portato alla luce il deposito illecito di rifiuti indifferenziati, speciali e persino pericolosi, abbandonati da ignoti su suolo pubblico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sicurezza idraulica: dal Consorzio Bonifica 2,8 milioni per lavori urgenti a Santa Maria a Monte, Santa Croce e CastelfrancoL'assemblea dell'Ente ha approvato tre variazioni di bilancio, stanziando complessivamente 7 milioni di euro per gli interventi nel pisano, nella... Gerocarne, scattano i sigilli: trasportavano rifiuti speciali pericolosi senza licenza. Due denunciatiNon si ferma l'offensiva contro i "padroni delle discariche abusive" che martoriano il territorio vibonese.