Prizmic fa un punto da Djokovic e lo batte così | la reazione di Nole è da applausi

Durante gli Internazionali di Roma, Dino Prizmic ha eliminato Novak Djokovic con un punteggio che gli ha consentito di ottenere anche il punto più spettacolare del match, un rovescio lungolinea che ha ricordato lo stile del suo idolo. La reazione di Djokovic, dopo aver subito questa sconfitta, è stata accompagnata da un applauso. La partita ha visto il giovane giocatore conquistare un punto che ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dino Prizmic elimina Novak Djokovic agli Internazionali di Roma e si prende anche il punto più spettacolare del match: un clamoroso rovescio lungolinea “alla Djokovic” contro il suo idolo di sempre. Il giovane croato rimonta dopo aver perso il primo set e approfitta del calo fisico del serbo per chiudere in tre parziali. Negli highlights, oltre ai colpi migliori di Prizmic, anche il bellissimo saluto finale di Djokovic a rete nonostante la sconfitta.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prizmic fa un punto da Djokovic e lo batte così: la reazione di Nole è da applausi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Djokovic subito eliminato a Roma. "Nole" ko nel derby balcanico con PrizmicDino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successoLa sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dino Prizmic, primo avversario di Djokovic a Roma; Qualificazioni, Basiletti e Urgesi centrano il main draw. Out Bondioli; Che è successo a Matteo Berrettini, uscito al primo turno contro Popyrin a Roma? Lasciatemi solo con la mia tristezza; Orario e dove vedere il debutto di Novak Djokovic nell'ATP Roma 2026 contro Dino Prizmic. Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic: problemi fisici per Nole, che saluta subito RomaInternazionali, dopo il forfait di Alcaraz subito fuori un altro big: Prizmic fa venire il mal di stomaco a Djokovic, Nole s'arrende e saluta subito Roma. sport.virgilio.it Malore e sconfitta per Djokovic: Prizmic lo estromette al primo turno di RomaUna sconfitta storica ha segnato l’esordio di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia a Roma. Il serbo, con un record invidiabile nei primi turni del torneo, è stato sorprendentemente eliminato da ... it.blastingnews.com Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successo msn.com/it-it/sport/ot… x.com Roma R2: (Q) Dino Prizmic batte (3) Novak Djokovic, 2-6 6-2 6-4 reddit