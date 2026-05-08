Djokovic subito eliminato a Roma Nole ko nel derby balcanico con Prizmic

Novak Djokovic è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026, perdendo contro Dino Prizmic in rimonta. Il croato, al numero 79 del ranking mondiale, ha battuto il serbo, numero 4 del mondo e terza testa di serie, dopo una partita che è durata poco più di due ore. La vittoria di Prizmic rappresenta un passaggio importante nel torneo, segnando un risultato inatteso per il serbo.

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Dino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il croato, numero 79 del mondo, ha sconfitto in rimonta il 38enne serbo, numero 4 Atp e terza forza del seeding, al termine di una battaglia durata due ore e 15 minuti. 2-6 6-2 6-4 il punteggio in favore di Prizmic, che conquista la vittoria più prestigiosa della carriera eliminando il sei volte campione al Foro Italico, che era al debutto a Roma, dopo il "bye" del primo turno. Il croato ai sedicesimi di finale incontrerà il vincente della sfida tra Vit Kopriva e Ugo Humbert. Altri risultati. Secondo turno: Learner Tien (Usa, 19) b. Damir Dzumhur (Bih) 6-2 6-1; Alexander Bublik (Kaz, 9) b.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Djokovic subito eliminato a Roma. "Nole" ko nel derby balcanico con Prizmic Notizie correlate Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successoSembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Djokovic, arrivederci Roma! Nole fuori all'esordio contro il qualificato Prizmic, non era mai successoLa sorpresa del giorno, senza nulla togliere a Matteo Arnaldi, la serve Dino Prizmic. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tennis, Berrettini subito eliminato a Roma; Djokovic più forte della pioggia, fan in delirio a Piazza del Popolo; Djokovic, gesto a sorpresa per la famiglia Mihajlovic: una serata a Roma nel segno di Sinisa in un noto locale della Capitale; Djokovic più forte della pioggia fan in delirio a Piazza del Popolo. Novak Djokovic subito eliminato a Roma! L’ex n.1 si arrende all’emergente PrizmicDopo la sconfitta di Alex De Minaur con Matteo Arnaldi, arriva un'altra eliminazione di lusso in questo venerdì 8 maggio al Foro Italico di Roma. Novak ... oasport.it Djokovic subito eliminato a Roma. Nole ko nel derby balcanico con PrizmicDino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il croato, numero 79 del mondo, ha sconfitto in rimonta il 38enne ... gazzettadelsud.it Clamoroso Djokovic, subito fuori agli Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma - facebook.com facebook Clamoroso #Djokovic, subito fuori agli #Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma x.com