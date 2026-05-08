Prima si fa dopo si dice

In un momento in cui le azioni vengono spesso accompagnate da comunicazioni rapide, si può notare come spesso si preferisca annunciare le attività solo dopo averle completate. Questa tendenza si riflette anche in una celebre frase degli anni ’30, “si fa ma non si dice”, che sottolinea l’atteggiamento di chi agisce senza divulgare immediatamente. Recentemente, questa idea si è arricchita di un’altra espressione: “prima si fa e dopo se ne dà notizia”.

In una parentesi temporale come quella attuale, oltre alla nota strofa del brano musicale omonimo dei primi anni ’30 del secolo scorso, “si fa ma non si dice”, sarebbe opportuno aggiungerne un’ altra: “prima si fa e dopo se ne da notizia”. È questo il caso del modo di agire dell’ Amministratore Delegato dell’ENI, Claudio Descalzi che ieri è stato riconfermato in quella posizione per la quinta volta. Sembra che, quasi a sottolineare il comportamento suo e dei suoi diretti collaboratori, ha annunciato ufficialmente che il test di produzione effettuato dall’ENI, ovvero la prova pratica per misurare la capacità effettiva giornaliera di gas estraibile dal pozzo Geliga 1 nel Bacino del Kutei, al largo delle coste indonesiane, ha dato risultati eccellenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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