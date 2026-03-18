Alla vigilia del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha parlato in spagnolo durante un’intervista con Espn Tennis. Il giocatore di Indian Wells ha chiesto come si dice “mi mancava” in spagnolo, mostrando interesse per la lingua prima della competizione. L’intervista si è concentrata sul suo stato di forma e sulle aspettative per il torneo.

Alla vigilia del Masters 1000 di Miami, il campione di Indian Wells Jannik Sinner si è cimentato con lo spagnolo ai microfoni di Espn Tennis. Tra qualche errore e tanta buona volontà, il risultato è stato un siparietto apprezzato dai tifosi e condiviso sui social. (Instagram@espntenis). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e l'intervista in spagnolo prima di Miami: "Come si dice mi mancava?"

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