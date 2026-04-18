È deceduto il presidente onorario dell’associazione Cuore e Territorio, figura di riferimento nel settore della prevenzione cardiaca in Emilia-Romagna. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo medico e per le iniziative di tutela della salute cardiovascolare nella regione. La sua attività ha contribuito a sensibilizzare e promuovere interventi preventivi nel settore della cardiologia.

Il mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione Cuore e Territorio. Il professionista, che ha guidato l’evoluzione dell’ente dai tempi della precedente realtà denominata Amici della Cardiologia, lascia un vuoto significativo nel tessuto del volontariato sanitario locale grazie al suo impegno costante nella sensibilizzazione verso la salute cardiovascolare. L’eredità di un impegno tra medicina e comunità. La traiettoria di Scaioli non è stata solo quella di un medico stimato, ma quella di un costruttore di reti sociali. La sua capacità di far dialogare medici, istituzioni e volontari ha permesso all’attuale associazione di consolidarsi come punto di riferimento per la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiaca

Notizie correlate

Addio ad Alfio Paccara: scompare il pilastro della storia di TerniLa comunità di Terni piange una figura centrale della sua storia civile e sindacale, con la scomparsa di Alfio Paccara all’età di 99 anni.

Addio a Santamaría: scompare il pilastro del Real Madrid leggendarioIl Real Madrid ha comunicato ufficialmente la scomparsa di José Emilio Santamaría, figura leggendaria che ha segnato la storia del club e del calcio...