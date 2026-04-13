Disappunto di Trump su Papa Leone | Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano È un debole

Un ex presidente ha espresso sfiducia nei confronti di un papa, criticando pubblicamente il suo atteggiamento e le posizioni sulla politica estera. Secondo l’ex capo di stato, il pontefice mostrerebbe segni di debolezza e avrebbe assunto atteggiamenti che non si allineano con le aspettative di un leader spirituale in ambito internazionale. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti nel mondo politico e religioso, accendendo un dibattito sulla libertà di espressione e i limiti dell’intervento pubblico di figure religiose.

Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”. Il duro affondo è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Truth Social, come riportano le agenzie di stampa, dove Trump ha accusato il pontefice di incapacità nella gestione delle questioni globali. Non solo. Trump ha criticato il Papa anche per alcune sue recenti dichiarazioni sulla pace e sui conflitti internazionali, accusandolo di non comprendere le priorità strategiche degli Stati Uniti. Tra i passaggi più controversi, il riferimento alla questione iraniana: il presidente ha ribadito di non voler “un Papa che ritenga accettabile...🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole” Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Leggi anche: Stati Uniti, Trump contro papa Leone: “Debole su criminalità e terribile in politica estera” La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile