Arrivano 13 eventi programmati tra primavera e estate, pensati per chi desidera combinare viaggi, cibo e natura. Si tratta di appuntamenti che includono festival, rassegne e manifestazioni, ideali per pianificare visite durante le stagioni più calde. Questi eventi si svolgeranno in diverse località e rappresentano occasioni per scoprire nuove destinazioni ed esperienze legate alla cultura, alla gastronomia e all’ambiente.

Spesso infatti non si tratta solo di assistere a uno spettacolo, ascoltare ospiti o partecipare a una manifestazione, molti dei festival e degli appuntamenti sono anche occasioni per vivere il luogo che li ospita, offrendo una programmazione ricca e articolata. Si cammina in montagna e si arriva in un borgo che si accende di storie e incontri, si ascolta musica all’alba con i piedi nella sabbia, si attraversano vigne, parchi urbani, piazze e giardini storici seguendo un programma che è anche un racconto del territorio. Per chi ama la natura, questi appuntamenti sono un modo per viverla in maniera più consapevole e immersiva: trekking, esperienze outdoor, festival che scelgono boschi, montagne e coste come scenografia e contenuto insieme.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 13 appuntamenti di primavera ed estate per chi ama i viaggi, il cibo e la natura

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