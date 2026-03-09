Domani, martedì 10 marzo, si svolge a Bologna la nuova edizione del Career Day, l’evento dedicato al mondo del lavoro organizzato dall’Università di Bologna. La giornata, che si terrà dalle 9.30 alle 17, riunisce aziende, istituzioni e studenti in un appuntamento pensato per favorire incontri e opportunità di inserimento professionale. È il più grande evento di questo tipo promosso dall’ateneo quest’anno.

Bologna, 9 marzo 2026 - È in programma domani, martedì 10 marzo, dalle 9.30 alle 17, l'edizione 2026 del Career Day dell'Università di Bologna che, giunto alla sua quattordicesima edizione, metterà in contatto importanti realtà aziendali con laureande, laureandi, neolaureate e neolaureati dell'Alma Mater, al Padiglione 33 di Bologna Fiere. Quali aziende saranno presenti all’evento È una delle principali Job Fair organizzate da un'università italiana, pronta ad accogliere quest'anno 175 aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e incontrare laureandi, iscritte e iscritti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Career Day: il 10 marzo torna l’evento più grande di UniBo sul mondo del lavoro per gli studenti

