Narni Sofia Ceccarelli vince il ‘Premio Mimosa’ edizione 2026 | tutti i riconoscimenti
A Narni, Sofia Ceccarelli ha vinto il ‘Premio Mimosa’ 2026 con il racconto “Nominare la luna” nella categoria adulti. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla narrativa, dove sono stati consegnati vari riconoscimenti a autori di diverse età. La vittoria di Ceccarelli rappresenta il risultato finale di una selezione tra numerose opere partecipanti al concorso.
Il racconto “Nominare la luna” di Sofia Ceccarelli si è aggiudicato il primo premio della categoria adulti del concorso di scrittura narrativa Mimosa. L'evento è stato promosso in occasione dell’OttoMarzo dal Comune di Narni e dall’associazione Minerva, guidata da Maria Cristina Angeli, in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Premio Omar, assegnati i riconoscimenti della XII edizione
Leggi anche: Premio Biagio Agnes 2026, tutti i vincitori: riconoscimenti a Bricco, La Stampa e Sandokan