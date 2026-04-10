Narni Sofia Ceccarelli vince il ‘Premio Mimosa’ edizione 2026 | tutti i riconoscimenti

A Narni, Sofia Ceccarelli ha vinto il ‘Premio Mimosa’ 2026 con il racconto “Nominare la luna” nella categoria adulti. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla narrativa, dove sono stati consegnati vari riconoscimenti a autori di diverse età. La vittoria di Ceccarelli rappresenta il risultato finale di una selezione tra numerose opere partecipanti al concorso.