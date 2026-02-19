Premio Omar assegnati i riconoscimenti della XII edizione

Il Premio Omar ha assegnato i riconoscimenti della XII edizione a Roma, il 19 febbraio. La cerimonia celebra persone che affrontano la malattia senza lasciarsi definire da essa, dedicandosi a studio, lavoro, relazioni e sogni. Quest’anno, tra i premiati, c’è chi ha condiviso il proprio percorso di resistenza e crescita. La manifestazione mette in luce storie di vita intense, dove la malattia rappresenta solo una parte di un cammino più ampio. La serata ha coinvolto molti spettatori e volontari presenti in sala.

Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - Un'esistenza che include la malattia, ma che non si esaurisce in questa, ed è fatta invece di studio, lavoro, speranze, amici, famiglia e amori. La quotidianità è protagonista nei racconti e nelle campagne di informazione e sensibilizzazione che più hanno colpito la giuria del premio Omar. Ad essere apprezzata è stata l'attenzione al linguaggio, la capacità di dare informazioni senza pietismo né false speranze, dando direttamente voce ai protagonisti e alle persone a loro più vicine. Sono i tratti comuni dei 4 lavori vincitori della 12esima edizione del Premio Omar per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, la cui cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, 18 febbraio, all'Hotel Nazionale di Roma.