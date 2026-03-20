Il 20 marzo 2026, viene diffusa una preghiera del mattino che invita a rivolgersi al Sacro Cuore di Gesù con le parole “Voglio stare con Te”. La preghiera chiede di aprire lo spirito alla Grazia del Signore, considerata un atto di abbandono volto a trasformare ogni affanno in pace interiore. L’invocazione mira a rafforzare il rapporto personale con il divino attraverso un gesto di fiducia.

“Voglio stare con Te”: apri il tuo spirito alla Grazia del Signore con questa preghiera del mattino. Un atto di abbandono al Sacro Cuore per trasformare ogni affanno in pace interiore. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Signore, vorrei seguirti proprio come la roccia che si spostava nel deserto, vorrei bere al Tuo costato ferito, vorrei succhiare il sangue prezioso dell’amore. Come l’apostolo, vorrei essere sempre con Te e solo con Te, anche se dovessi versare il mio sangue nell’estrema testimonianza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 20 Marzo 2026: invocazione potente al Sacro Cuore di Gesù

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