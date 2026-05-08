Prefettura di Avellino applausi e partecipazione per il concerto I Cameristi all’Opera

Questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino si è tenuto il concerto “I Cameristi all’Opera”, primo evento della rassegna musicale “Opera Time”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” e ha visto la partecipazione di un pubblico composto da appassionati e cittadini. Durante l’evento, sono stati eseguiti brani di musica da camera in un clima di entusiasmo e coinvolgimento generale.

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Applausi e partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto “I Cameristi all’Opera”, appuntamento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”. Per la prima volta.🔗 Leggi su Avellinotoday.it La Prefettura apre alla musica: applausi per “I Cameristi all’Opera” nel Salone degli Specchi Notizie correlate Leggi anche: "Opera Time", in Prefettura il concerto inaugurale I Cameristi della Scala in concerto a VilladossolaTre concerti vanno a comporre la seconda stagione lirico-sinfonica voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e...