Opera Time in Prefettura il concerto inaugurale
Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.00, la Prefettura di Avellino ospiterà il concerto “I Cameristi all’Opera” nel Salone degli Specchi. L’evento, che aprirà la rassegna musicale “Opera Time”, è organizzato dal Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”. La manifestazione coinvolge un gruppo di musicisti che si esibiranno in un programma dedicato all’opera, senza prevedere altri interventi o interventi successivi.
La Prefettura di Avellino ospiterà, venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi, il concerto “I Cameristi all’Opera”, evento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa dal Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”. L’iniziativa rappresenta un momento di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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