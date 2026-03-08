I Cameristi della Scala in concerto a Villadossola

I Cameristi della Scala terranno un concerto a Villadossola, inserendosi nella seconda stagione lirico-sinfonica organizzata dall’amministrazione comunale. L’evento fa parte di un ciclo di tre concerti promosso con il supporto economico di Fondazione Paola Angela Ruminelli, che collabora all’iniziativa. La serata si svolgerà presso una location locale, coinvolgendo il pubblico appassionato di musica classica.

Dal 12 marzo alla Fabbrica la stagione Lirico Sinfonica

