Juve Sassuolo i precedenti allo Stadium sorridono ai bianconeri Ecco le statistiche sulle sfide tra le due compagini

La partita tra Juventus e Sassuolo si svolge allo Stadium, dove i precedenti favoriscono i bianconeri. Le statistiche mostrano che nelle gare giocate in casa, la Juventus ha ottenuto più vittorie rispetto al Sassuolo, con alcuni pareggi. La sfida si ripete spesso nel campionato italiano, con incontri che hanno visto i bianconeri prevalere in diverse occasioni.

Juve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Vediamo insieme le statistiche sulle sfide tra le due compagini. La Juve si prepara all’anticipo di sabato sera con l’obiettivo di dare continuità ai recenti successi ottenuti contro Pisa e Udinese. La squadra torinese punta al bottino pieno per scavalcare il Como in classifica. Raggiungere il quarto posto è la priorità assoluta per garantire la partecipazione alla prossima Champions League.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! I precedenti all’Allianz Stadium sorridono ai padroni di casa: dal 2015 a oggi si contano otto vittorie bianconere in dieci incontri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, i precedenti allo Stadium sorridono ai bianconeri. Ecco le statistiche sulle sfide tra le due compagini Articoli correlati Juve Pisa LIVE: bianconeri arrivati allo Stadium, le ultime sulle possibili scelte di formazioneCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Juventus, la rimonta è possibile? I precedenti non sorridono ai bianconeri. Ecco tutti i dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SASSUOLO vs JUVENTUS DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Juventus a Udine per il quarto posto; Spalletti, le condizioni per restare alla Juve: ecco cosa chiede al club; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar... Qui Sassuolo - Neroverdi poco incisivi in casa: allarme gol prima della JuventusIl rendimento offensivo del Sassuolo davanti al proprio pubblico nel 2026 rappresenta uno dei principali nodi in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. La formazione neroverde,.. tuttojuve.com juventus sassuolo under 17Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari ... juventusnews24.com CALENDARIO DIRETTE JUVELIVE Le nostre LIVE nella settimana post Udinese-Juve che porta alla sfida casalinga contro il Sassuolo, in programma sabato sera: saremo in diretta anche nel post partita di #JuveSassuolo! Seguici su Youtube, Twitch e Fa - facebook.com facebook Ricordo #Boga al Sassuolo era fenomenale… arrivato alla Juve troppo tardi… mi è sempre piaciuto… da sempre sul suo carro #JuventusPisa x.com