La Coppa al Paperino San Giorgio San Giusto degno rivale in finale

Nella finale della Coppa, il Paperino San Giorgio ha battuto il San Giusto con il risultato di 2-1. La squadra di casa ha schierato Grassi, Betti, Tassi (sostituito da Mallimaci all’85’), Marchetti, Rondelli, Todisco, Sanzo, De Ieso, Perna (sostituito da Mucaj al 67’), Franchini e Sguanci (sostituito da Ridolfi al 75’). Il San Giusto si è presentato con la propria formazione, senza cambi durante la partita.

Paperino San Giorgio 2 San Giusto 1 PAPERINO SAN GIORGIO:Grassi, Betti, Tassi (85' Mallimaci) Marchetti, Rondelli, Todisco, Sanzo, De Ieso, Perna (67' Mucaj) Franchini, Sguanci (75' Ridolfi). A disp.:Morini, Calin, Giovannelli, Giusti, Petani, Angarella. All.:Betti SAN GIUSTO:Ringressi, Antenucci, Ripanti, Maccelli (75' Casolino) Ottaviani (86' Brazzini) Contorno, Rizzo, Bartolozzi (64' Iacolino) Rigamonti (85' Pocaj) Marotta, Parigi (67' Erami). A disp.:Cafissi, Dell'Omo, Cipriani, Morosi. All.:Guarducci Arbitro: Pietro Mattei della sezione di Prato Reti:18' Sguanci, 22' Franchini (rig.), 55' Marotta (rig.) "Ho visto una bella partita, corretta e tirata fino alla fine.