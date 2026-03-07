Tre uomini fermati con attrezzi da scasso | foglio di via dal territorio aretino

Nella serata di ieri, una volante della Polizia di Stato ha fermato un'auto sospetta nella zona Giotto durante un controllo lungo le vie di transito verso il centro di Arezzo. A bordo, sono stati trovati tre uomini in possesso di attrezzi da scasso. Successivamente, sono stati emessi loro fogli di via dal territorio aretino.

Controlli mirati della Polizia di Stato per contrastare i furti nel territorio aretino. Nella serata di ieri, durante un servizio di pattugliamento lungo le direttrici di transito verso il centro città, una Volante della Questura ha fermato un'auto sospetta nella zona Giotto. Il veicolo ha attirato l'attenzione degli agenti dopo una manovra improvvisa: alla vista della pattuglia, il conducente ha accostato repentinamente a bordo strada. A bordo dell'auto si trovavano tre uomini stranieri, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Durante il controllo, i tre non sono stati in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla loro presenza in città. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il conducente era privo di patente di guida, motivo per cui è stato sanzionato.

