Spacciava nel centro storico ed era latitante | arrestato

Un uomo coinvolto in attività di spaccio nel centro storico è stato arrestato. Nei pressi di piazza della Commenda, gli agenti della polizia locale stavano effettuando controlli di routine come parte delle operazioni di sicurezza urbana. Durante i controlli, hanno individuato e fermato il soggetto, che risultava latitante. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità competenti.

Un altro arresto per spaccio nel centro storico, questa volta in manette è finito un latitante. Nei pressi di piazza della Commenda, gli agenti della polizia locale stavano presidiando la zona portando avanti i pattugliamenti del nuovo piano di sicurezza urbana. I poliziotti hanno notato uno scambio sospetto tra due soggetti che si sono successivamente dati alla fuga. Lo spacciatore, che è risultato essere anche latitante, è stato condotto nel carcere di Marassi dopo la convalida del Gip. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Spacciava nel centro storico di Bronte, si aprono le porte del carcere per un 33enneI carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania nei confronti di... Leggi anche: Latitante ex Mala del Brenta arrestato dai carabinieri del Gis di Livorno: era ricercato per rapine ed estorsioni Cetraro, nel covo del latitante armi, contanti e pizzini: arrestato Giuseppe Scornaienchi Contenuti e approfondimenti su Spacciava nel centro storico ed era... Temi più discussi: Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestri; Spaccio in pieno centro, le segnalazioni dei residenti fanno arrestare il pusher; Controlli nel centro storico, scoperta cannabis nascosta grazie al fiuto del cane poliziotto; Il business dello spaccio si sposta nel centro storico: arrestate tre persone. Potenza, spacciava droga nel centro storico: arrestato tunisino 19enneTrovato in possesso di 23 grammi di cocaina, nel centro storico di Potenza, in via IV Novembre, un giovane tunisino di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Successivamente ... lagazzettadelmezzogiorno.it Spaccio di droga, un arresto dei Carabinieri nel centro storico di Potenza(ANSA) - POTENZA, 10 MAR - Trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, nel centro storico di Potenza, in via IV Novembre, un giovane tunisino di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Ca ... msn.com Potenza, spacciava droga nel centro storico: arrestato tunisino 19enne x.com Spacciava mentre era in affidamento ai servizi sociali: 37enne arrestato e riportato in carcere - facebook.com facebook