Postina e madre di quattro figli | ecco come Doris Galli coniuga lavoro e famiglia
Domenica 10 maggio si celebra la Festa della mamma, e in questa occasione Poste Italiane ha deciso di mettere in luce le madri che, come una postina con quattro figli, gestiscono quotidianamente il lavoro e la famiglia. La giornata è dedicata a riconoscere il ruolo delle mamme che cercano di conciliare le responsabilità professionali con quelle domestiche, promuovendo la parità di genere e l’equilibrio tra vita privata e lavoro.
In occasione della Festa della mamma, domenica 10 maggio, Poste Italiane celebra le mamme che ogni giorno conciliano lavoro e famiglia, valorizzando la parità di genere e l’equilibrio tra vita professionale e personale.La storiaDoris Galli lavora in Poste Italiane da 22 anni ed è portalettere.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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