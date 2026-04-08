Morta dopo rimozione neo ecco perché il medico che operò Roberta dovrà risarcire la famiglia

La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato il medico responsabile a risarcire la famiglia di una donna di 40 anni deceduta nel 2020. La donna aveva subito l’asportazione di un neo in un centro medico, ma successivamente è morta a causa di un melanoma. La decisione si basa sulla valutazione delle responsabilità del medico nell'intervento e nelle conseguenze che ne sono derivate.

Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha disposto un risarcimento del danno in sede civile nei confronti della famiglia di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari morta nel 2020 per un melanoma, dopo l'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Morta dopo asportazione neo in un centro olistico: medico bresciano dovrà risarcire la famigliaBrescia, 21 gennaio 2026 – Il medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il... Leggi anche: Neo asportato sul tavolo da cucina: il medico dovrà risarcire la famiglia Roberta Repetto morta dopo l’asportazione di un neo, il medico dovrà risarcire la famigliaIl medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il dottore le aveva asportato un neo su un tavolo della cucina del centro olistico ... genova.repubblica.it Morta dopo asportazione neo, medico bresciano dovrà risarcire la famigliaIl medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il dottore le aveva asportato un neo su un tavolo della cucina del centro olistico ... ansa.it