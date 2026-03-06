Il Tribunale dei Minori ha deciso di allontanare Catherine Birmingham dalla comunità di Vasto, dove poteva incontrare i suoi tre figli in orari stabiliti. La madre della cosiddetta “famiglia nel bosco” non potrà più vivere nella stessa struttura dei bambini. La decisione è stata presa nell’ambito di un procedimento legale riguardante la tutela dei minori coinvolti.

Accolta la richiesta di allontanamento della casa-famiglia di Vasto. Respinta invece l'istanza di ricusazione avanzata dai genitori nei confronti della psicologa incaricata dei test Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”, deve essere allontanata dalla comunità di Vasto in cui le era concesso di vedere i suoi tre figli in orari prestabiliti: non potrà vivere nella stessa struttura dei bambini. E anche i piccoli devono essere trasferiti altrove. Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila oggi, venerdì 6 marzo, proprio nel giorno in cui era previsto l’inizio della perizia psicologica sulla famiglia. L’ordinanza del Tribunale è accolta con amarezza dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella, che con sarcasmo parla di “sensibilità alta” da parte dei magistrati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, il Tribunale dei Minori ordina di separare madre e figli

Famiglia nel bosco, il Garante dei minori: “Separare la madre sarebbe un nuovo trauma per i bambini”Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa, tale decisione sarebbe motivata da presunti comportamenti rigidi e poco collaborativi della...

Famiglia nel bosco, tribunale: "Allontanare madre e separare bimbi"Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di...

Reborn! I caught BF cheating, made him and his mistress slap each other!#chinesedrama

Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco il Tribunale dei....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini: Si sta instaurando un rapporto affettivo.

Famiglia nel bosco, ultime notizie. Mamma Catherine via dalla struttura di Vasto. E i bimbi saranno separatiPrenderà il via oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco e che, da quattro mesi ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, al via da oggi la perizia sui tre bambini. Il Tribunale: allontanare la madrePrenderà il via oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla 'casa nel bosco' e che, da quattro mesi ormai, sono ospiti di una struttura ... msn.com

ULTIM'ORA I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre. La decisione arriva dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha accolto la richiesta della casa famiglia di spostare i bambi - facebook.com facebook

#Garlasco, la famiglia #Cappa avrebbe presentato un esposto in Procura: la notizia è stata data dalla trasmissione #ore14sera. x.com