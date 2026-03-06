Famiglia nel bosco tribunale | ‘la madre ostile pretende di dormire con i figli’

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare una donna, madre di alcuni bambini, dalla casa famiglia in cui viveva con i figli. La giudice ha stabilito la separazione dopo aver ritenuto che la madre fosse ostile e pretendesse di dormire con i figli, non rispettando le condizioni stabilite. La decisione è stata presa nel contesto di una procedura legale in corso.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham – la mamma dei “bambini del bosco” – dalla casa famiglia in cui le era stato concesso di stare insieme ai piccoli, separandola di fatto dai figli. “La persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”, si legge nell’ordinanza dei giudici. Una decisione contestata dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni, che chiede la sospensione della decisione in attesa di “un ulteriore approfondimento medico indipendente”. Ha... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

