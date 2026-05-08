Poste Italiane | via alla 2ª fase del buyback da 50 milioni di euro

Poste Italiane ha avviato la seconda fase del programma di riacquisto di azioni, con un budget complessivo di 50 milioni di euro. La società ha annunciato che questa operazione riguarda l'acquisto di azioni proprie e si inserisce in un piano di gestione finanziaria che coinvolge anche l'uso di fondi destinati ai dirigenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato, senza ulteriori dettagli su eventuali impatti immediati sul mercato.

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? Domande chiave Come influenzerà il prezzo delle azioni il nuovo piano di riacquisto?. Perché Poste Italiane ha scelto di usare i fondi per i dirigenti?. Quanto budget rimane per completare l'acquisto delle azioni entro 18 mesi?. Chi beneficerà direttamente della distribuzione dei titoli già acquistati?.? In Breve Prima fase conclusa tra 31 marzo e 2 aprile con 1.773.263 azioni acquistate.. Costo medio per titolo nella prima tranche pari a 20,531573 euro.. Residuo budget per la seconda fase pari a 13.592.121,30 euro.. Acquisti destinati a coprire remunerazioni variabili per dirigenti e dipendenti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste Italiane: via alla 2ª fase del buyback da 50 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Poste Italiane, recapito da record: nel 2025 consegnati 349 milioni di pacchi Leggi anche: Il Garante alla Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere; Polizia di Stato e Poste Italiane: al via il progetto Polis per le richieste di passaporto - Polizia di Stato; POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS NELL’UFFICIO POSTALE DI MEDEA; Due dipendenti pescaresi di Poste Italiane nominati Maestri del Lavoro. SPID non attivo: la nuova truffa via mail che imita Poste Italiane alla perfezioneUn messaggio quasi indistinguibile da quelli ufficiali sfrutta l'identità digitale per rubare credenziali. E trasforma lo strumento nato per la sicurezza in un'arma nelle mani dei cybercriminali ... giornalelavoce.it Poste Italiane, al via la seconda edizione del premio giornalistico TG Poste, alla scoperta di nuovi talenti dell'informazioneIl Premio è aperto agli studenti delle scuole di giornalismo, professionisti e pubblicisti al di sotto di 30 anni iscritti all’Ordine dei Giornalisti o praticanti nelle scuole di giornalismo ... leggo.it Poste italiane: ad Avezzano, L'Aquila, Sulmona e Castel di Sangro cartolina e francobollo per la festa della mamma https://www.terremarsicane.it/poste-italiane-ad-avezzano-laquila-sulmona-e-castel-di-sangro-cartolina-e-francobollo-per-la-festa-della-mamm - facebook.com facebook Che cosa emerge dalla relazione trimestrale di Poste Italiane. x.com