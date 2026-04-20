Il Garante alla Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni

Il Garante per la Privacy ha deciso di applicare sanzioni a Poste Italiane e Postepay per un totale superiore a 12,5 milioni di euro. La multa più alta, di circa 6,6 milioni di euro, riguarda Poste Italiane S.p.A., mentre le altre sanzioni sono state comminate ad altre società del gruppo. Le multe sono state decise in seguito a controlli sulle modalità di gestione dei dati personali.

Il Garante per la Privacy «ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti ». Lo annuncia una nota dell’Autorità. L’istruttoria - avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 - «ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay », che «comportavano un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi»....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Garante alla Privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni Notizie correlate Leggi anche: Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro: "Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti" Contratti all’insaputa dei clienti, il Garante Privacy sanziona AceaIl Garante Privacy ha sanzionato Acea Energia per 2 milioni di euro per “gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1. Una raccolta di contenuti Poste Italiane e Postepay multate dal Garante privacy per 12,5 milioni di euroL'istruttoria ha riguardato in particolare le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay. Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a ... key4biz.it Direttiva sulla privacy, le aziende italiane sono pronteDue imprese su tre già in linea con le disposizioni del Garante in materia di amministratori di sistema e registrazione accessi. I risultati di una ricerca GfK Eurisko su 100 responsabili It nazionali ... 01net.it