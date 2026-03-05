Poste Italiane recapito da record | nel 2025 consegnati 349 milioni di pacchi

Nel 2025 Poste Italiane ha consegnato 349 milioni di pacchi, segnando un aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente. La società continua a rafforzare la propria posizione nel settore della logistica, con un volume di consegne che raggiunge un nuovo record. I dati indicano una crescita significativa nel servizio di recapito durante l’anno appena concluso.

Poste Italiane consolida la propria leadership nel settore della logistica. Nel 2025 il gruppo ha consegnato 349 milioni di pacchi, in aumento del 13,3% rispetto all'anno precedente. Un risultato in crescita, come sottolineato dall'amministratore delegato Matteo del Fante, durante la presentazione dei risultati finanziari 2025, e in linea con gli obiettivi del piano strategico The Connecting Platform.

Poste Italiane, Del Fante: "2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi"Poste Italiane ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi e il record anche...

Del Fante (Poste Italiane): "2025 anno record su trasporto pacchi, finanziario e nostra super app" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare.

