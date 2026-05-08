Poste Italiane domani l’apertura dell’ufficio temporaneo a San Nicola

Domani verrà aperto un ufficio temporaneo a San Nicola, secondo quanto comunicato da Poste Italiane. L'apertura fa seguito a un attacco criminoso che si è verificato di recente e ha coinvolto un ufficio della zona. La decisione mira a garantire la continuità dei servizi postali nella zona. L'inaugurazione si terrà nel rispetto delle procedure previste e con la presenza delle autorità locali.

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CerveteriLadispoli, 8 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’attacco criminoso avvenuto la notte tra il 5 e il 6 maggio sull’ATM Postamat di Valcanneto di Cerveteri ( leggi qui ), oltre a danneggiare irreparabilmente il dispositivo automatico, ha provocato danni tali da costringere l’Azienda a interrompere temporaneamente l’operatività dell’ufficio postale di largo Arrigo Boito ( leggi qui). Per dare continuità ai servizi, l’Azienda ha predisposto una misura emergenziale attivando, a partire da sabato 9 maggio, uno sportello temporaneo interamente dedicato ai cittadini di Valcanneto di Cerveteri presso l’ufficio postale di Marina di San Nicola, in largo Saturno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Poste Italiane, riapre l'ufficio di San Potito Ultra nella versione "Polis"I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica... Poste Italiane: San Giovanni Incarico, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleAlla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere; L’iniziativa Guida sicura di Poste Italiane fa tappa a Trieste; Poste Italiane, Del Fante: reazione a offerta per Tim positiva; Poste Italiane, da sabato 2 maggio ad Avellino e provincia il pagamento delle pensioni. Poste Italiane, domani l’apertura dell’ufficio temporaneo a San NicolaPer dare continuità ai servizi, l’Azienda ha predisposto una misura emergenziale attivando, a partire da sabato 9 maggio, uno sportello temporaneo interamente dedicato ai cittadini di Valcanneto di ... ilfaroonline.it Pubblicità: Poste Italiane lancia la campagna Notte prima degli esami per la sua AppLo spot ruota attorno all’idea che l’applicazione è uno strumento che permette di avere un ufficio postale sempre con sé. Creatività di Superhumans, pianificazione di OMD ... engage.it Poste Italiane. . Nell’ufficio postale di Narni lavora una squadra formata prevalentemente da donne, ai microfoni del TG Poste le loro testimonianze ed esperienze. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/05/08/tg-poste-dell8-maggio-2026/ #TGPoste #PosteItal - facebook.com facebook