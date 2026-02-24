Poste Italiane | San Giovanni Incarico al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postale
Poste Italiane ha avviato i lavori per il progetto Polis a San Giovanni Incarico, coinvolgendo l’ufficio postale locale. La causa riguarda l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi pubblici nei piccoli comuni, facilitando la vita ai cittadini. Gli interventi prevedono l’installazione di nuove attrezzature e la riqualificazione degli spazi. La presenza di questa iniziativa rappresenta un passo concreto per potenziare i servizi nel territorio. I lavori continuano secondo il cronoprogramma stabilito.
Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Giovanni Incarico la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Ceprano, disponibile da oggi martedì 24 febbraio secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaPoste Italiane ha iniziato i lavori del progetto Polis a Vallerotonda, dopo aver scelto di investire nel miglioramento dei servizi postali per i piccoli comuni.
Poste Italiane: Villa Santo Stefano, al via i lavori del progetto polis per l’ufficio postaleA Villa Santo Stefano sono partiti i lavori per il nuovo ufficio postale, inserito nel progetto “Polis” di Poste Italiane.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Olivarella a San Filippo del Mela, ecco l’ufficio postale in versione Polis; Tra Spillo e Zirudelle partecipa anche Poste Italiane al Carnevale più antico dell’Emilia Romagna; Francobolli emessi nel 2025 da Poste Italiane: a Palmi il Caffe’ filatelico · ilreggino.it; Incroci tra Carnevale e Poste. Michela, una vita da figurante.
Poste Italiane – San Giovanni Incarico, al via i lavori del progetto Polis per l’ufficio postaleArriva anche a San Giovanni Incarico il progetto Polis di Poste Italiane, l’ iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi ... tunews24.it
Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni, il servizio presentato a San Giovanni GeminiVenerdì 27 febbraio alle 11 l’incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l’attivazione negli sportelli Polis della provincia ... agrigentonotizie.it
Chi vuole conservare il proprio Spid di Poste Italiane dovrà effettuare un pagamento a partire dal secondo anno di attivazione. Come conoscere quando il tuo Spid non sarà più gratuito e come pagare. - facebook.com facebook
Aperte le Graduatorie Poste Italiane 2026 per 840 Addetti smistamento: Domande dal 24 Febbraio al 2 Marzo Info e requisiti nel primo commento x.com