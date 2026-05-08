A partire da mercoledì 13 maggio, l’ufficio postale di Castiglion Fiorentino subirà lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto “Polis”. Poste Italiane ha annunciato che gli interventi mirano a migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. L’intervento interesserà l’intera struttura e si protrarrà nei prossimi giorni, senza specificare la durata esatta dei lavori.

Arezzo, 8 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’ ufficio postale di Castiglion Fiorentino da mercoledì 13 maggio, sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Castiglion Fiorentino la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, dall’ufficio postale di Manciano Aretino sito in frazione Manciano, 44b aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino

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