Poste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’ opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro. La decisione è arrivata dal consiglio di amministrazione della società, che ha dato il via libera a un’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri del settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali in Italia. L’obiettivo dichiarato è chiaro: arrivare al controllo dell’intero capitale sociale di Tim e accompagnare poi il gruppo verso il delisting da Euronext Milan. Un passaggio che, se portato a termine, segnerebbe una svolta di primo piano nel panorama industriale nazionale. Nel dettaglio, agli azionisti di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardi

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