Poste lancia l’Opas su Tim | così è finita la madre di tutte le privatizzazioni

Da lettera43.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata allunga la vita. Il fortunato spot dell’allora Telecom, rinfrescato in una new edition per il Festival di Sanremo, ha avuto vita breve. La telefonata, arrivata come fulmine a ciel sereno nella serata di domenica mentre l’attenzione si spartiva tutta tra referendum e guerra, l’ha fatta Poste Italiane, annunciando per il colosso delle tlc il fine vita. Stop, si torna alle origini e al secolo scorso: l’ex gigante pubblico torna nelle mani dello Stato che con una discussa privatizzazione, Prodi regnante, se n’era privato. È finita insomma come succede in tante storie, con un ritorno a casa.  La Torre Telecom Italia di Rozzano (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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