A Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro si presenta come candidato alla presidenza della città, sostenuto da un’alleanza con Giuseppe Scopelliti. La campagna elettorale si concentra sulla sfida tra diverse forze politiche locali, con l’obiettivo di ottenere il consenso degli elettori. La candidatura di Cannizzaro rappresenta una delle principali alternative in questa tornata elettorale, con l’attenzione rivolta alle questioni di gestione e sviluppo della città.

? Cosa sapere Francesco Cannizzaro punta alla presidenza di Reggio Calabria con l'alleanza di Giuseppe Scopelliti.. La coalizione include esponenti legati al passato amministrativo che portò allo scioglimento del comune.. Francesco Cannizzaro punta al comando di Reggio Calabria cercando il sostegno di Giuseppe Scopelliti, in un tentativo di riabilitare quel sistema che portò la città allo scioglimento per mafia e al dissesto finanziario. La politica reggina si prepara a una stagione di scontri duri mentre le liste del centrodestra iniziano a delinearsi. Al centro della scena emerge la figura di Francesco Cannizzaro, l’aspirante sindaco che dichiara di voler voltare pagina rispetto al passato, pur mantenendo come alleato proprio Giuseppe Scopelliti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro sfida il passato con l’alleanza di Scopelliti

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