Durante il viaggio in Africa, Papa Leone XIV ha acquistato una collana in Algeria e ha spiegato che era un regalo per sua nipote. L’episodio sta attirando l’attenzione di molti, portando a riflettere sulla sua semplicità e umanità. La scena si è subito diffusa sui social media, suscitando commenti positivi e curiosità tra chi ha seguito il viaggio. È un dettaglio che mette in luce un aspetto diverso del pontefice durante la sua visita.

Un momento di umanità durante il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa sta facendo il giro del mondo. Un video diffuso sui social network ritrae il Pontefice ad Algeri mentre sceglie con cura una collanina artigianale da regalare alla nipote, figlia del fratello Louis (sì, proprio il preferito di Donald Trump). La scena si è svolta nel pomeriggio del primo giorno della visita ad Algeri, presso il Centro di accoglienza e di amicizia delle Suore agostiniane a Bab El Oued. Qui un gruppo di artigiane locali aveva allestito un banchetto con gioielli realizzati a mano utilizzando materiali poveri, tra cui bracciali, monili, girocolli e orecchini.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Papa Leone compra una collana in Algeria e lascia tutti senza parole: “È per mia nipote”

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