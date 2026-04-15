Disney taglia mille posti di lavoro la prima mossa del nuovo Ceo D’Amaro

Disney sta procedendo a un taglio di circa mille posti di lavoro, la prima decisione presa dal nuovo amministratore delegato. La riduzione riguarda diverse aree dell'azienda e si inserisce in un piano di ristrutturazione avviato nelle ultime settimane. La società ha comunicato che l'obiettivo è migliorare l'efficienza operativa e adattarsi alle mutate condizioni di mercato. La notizia ha suscitato reazioni tra i dipendenti e gli analisti del settore.

(Adnkronos) – Il colosso statunitense dell'intrattenimento e dei media Disney ha iniziato a tagliare fino a 1.000 posizioni, in una delle prime mosse significative sotto la guida del nuovo Ceo, Josh D'Amaro. In una nota ottenuta dai media, D'Amaro ha scritto: "Abbiamo assistito a molti cambiamenti negli ultimi anni, sia all'interno dell'azienda che nei nostri settori". Disney "eliminerà ruoli in alcune aree aziendali e ha iniziato a informare i dipendenti interessati", ha affermato. "Negli ultimi mesi, abbiamo esaminato i modi in cui possiamo snellire le nostre operazioni in varie aree dell'azienda per garantire di offrire la creatività e l'innovazione di livello mondiale che i nostri fan apprezzano e si aspettano da Disney", ha scritto D'Amaro nella sua nota.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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