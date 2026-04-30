Il Senato ha dato il via libera al decreto commissari, un provvedimento che mira a velocizzare l’andamento di grandi lavori pubblici e a rafforzare il ruolo dei funzionari straordinari incaricati di gestire cantieri e infrastrutture di rilievo. Tra le opere coinvolte figurano il Ponte sullo Stretto e il sistema Mose, con l’obiettivo di snellire le procedure e superare le criticità che hanno rallentato i progetti.

Il Senato ha approvato il decreto commissari, il provvedimento che punta ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema dei funzionari straordinari per sbloccare cantieri e infrastrutture strategiche. Il testo, già modificato rispetto alla versione iniziale del governo, passa ora alla Camera per la conversione definitiva entro il 10 maggio. Al centro del decreto ci sono opere simbolo come il Ponte sullo Stretto, il Mose, viadotti strategici e infrastrutture viarie considerate prioritarie per la mobilità nazionale. Il provvedimento è passato con voto di fiducia con 95 sì, 58 no e un astenuto, appena in tempo per approdare alla Camera il 5 maggio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto commissari, dal Ponte sullo Stretto al Mose: cosa cambia dopo l’ok del Senato

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