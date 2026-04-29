Via libera del Senato al decreto commissari | dal Mose al Ponte sullo Stretto cosa cambia

Il Senato ha approvato con voto di fiducia il decreto commissari, un provvedimento che riguarda diversi progetti di infrastrutture. Tra questi, ci sono il Mose e il Ponte sullo Stretto. La decisione consente l'adozione del decreto, che ora passa all'esame della Camera dei Deputati. La legge entrerà in vigore una volta approvata anche dall'altra camera del Parlamento.

Via libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Il testo, che il 5 maggio arriverà all'esame della Camera per la seconda lettura, mette mano alla governance delle grandi opere e prova a rimettere ordine nella galassia di strutture straordinarie cresciute negli ultimi anni. Dentro c'è il Ponte sullo Stretto, ma anche il Gran Sasso, le autostrade A24-A25, gli interventi Anas e una lunga serie di cantieri considerati strategici. L’aula l’ha approvato con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto Il cuore del provvedimento resta l'articolo 1, quello più delicato. Qui il governo conferma il cambio di passo già emerso nelle interlocuzioni con il Quirinale: niente super-commissario sul Ponte e ritorno della regia al ministero delle Infrastrutture.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia Notizie correlate Ponte sullo Stretto, via libera al decreto: tutti i dettagliDopo il confronto con Mattarella arrivano le modifiche: niente più scudo sulla responsabilità contabile e più compiti a Mit che dovrà rivedere il... Ponte sullo Stretto, il decreto riparte dal Senato: tempi che si allungano e Messina torna in piazza (a favore e contro)Comincia domani al Senato il nuovo passaggio parlamentare del decreto che contiene norme anche sul Ponte sullo Stretto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Via libera definitivo del Senato al decreto Niscemi, è legge; DL Carburanti, via libera del Senato; Decreto Carburanti: via libera del Senato; DL Carburanti, via libera del Senato. Via libera del Senato al dl Ponte con 95 sì, ora passa alla CameraVia libera del Senato al cosiddetto decreto ponte, con il voto di fiducia. L'aula l'ha approvato con 95 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto. Ora il provvedimento, che scade il 10 maggio, dovrà ... ansa.it Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Il testo, che il 5 maggio arriverà all'esame della Camera per la ... msn.com Giunta Foggia, via libera a PEG e interventi su cultura, ambiente e sviluppo industriale - facebook.com facebook Via libera della Commissione europea alla 9ª richiesta di pagamento dell’Italia €12,8 miliardi dal Recovery Fund per sostenere riforme e investimenti strategici. Un altro passo nell’attuazione del PNRR ec.europa.eu/commission/pre… x.com