In un’intervista esclusiva, il giornalista Peppe Di Stefano ha affrontato la situazione attuale del Milan e le possibili strategie per il futuro. Ha evidenziato che il club non desidera perdere l’allenatore attuale e ha citato anche l’importanza di un dirigente come Tare nel progetto di rinascita. Le sue parole si concentrano sui piani della società e sulle prospettive di continuità.

Nella giornata di oggi, il nostro Stefano Bressi ha intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan per 'Sky Sport'. Tra i diversi temi emersi, il futuro di Massimiliano Allegri non poteva che esserci. Ecco, quindi, la sua risposta in merito alla domanda sull'avvenire del tecnico rossonero. "Il Milan era in difficoltà un anno fa: oltre all'ottavo posto in classifica era stata generata una confusione incredibile. Aver preso Allegri vuol dire aver preso una garanzia. In questo momento è il garante del Milan, almeno per quanto riguarda l'area sportiva. Allegri ha firmato un contratto triennale e, se dovesse centrare la qualificazione in Champions, sia lui che il suo staff verrebbero in automatico rinnovati di un altro anno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Stefano in esclusiva: “Il Milan non vuole perdere Allegri. Lui e Tare sono l’inizio della rinascita”

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