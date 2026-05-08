PNRR | arrivano gli espropri per le nuove opere pubbliche

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avviato procedure di esproprio per alcune opere pubbliche, coinvolgendo proprietari di terreni situati nelle aree interessate. Le autorità hanno chiarito come si valuta il valore dei terreni soggetti a vincolo e quali criteri vengono adottati per determinare l’indennizzo destinato ai proprietari che devono cedere la loro proprietà. La questione riguarda soprattutto la definizione del valore di mercato e le modalità di calcolo dell’indennizzo previsto dalla legge.

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? Punti chiave Come si difende il valore di un terreno dopo il vincolo?. Quali criteri determinano l'indennizzo per chi perde la proprietà?. Cosa distingue un esproprio legittimo da un'occupazione illegittima?. Perché il valore catastale differisce dall'indennità offerta dal Comune?.? In Breve Indennizzo per aree edificabili ridotto del 25% rispetto al valore venale secondo D.P.R. 3272001.. Ordinanza Cassazione 522026 distingue esproprio legittimo da occupazioni non conformi alle norme.. Ordinanza Cassazione 104642026 impone valutazione basata sulla disciplina urbanistica precedente al vincolo.. L'iter prevede comunicazione mappe, osservazioni ufficiali e successivo decreto di esproprio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PNRR: arrivano gli espropri per le nuove opere pubbliche Notizie correlate Le opere pubbliche 2026. Investimenti per 3 milioni grazie a Pnrr e RegioneOpere pubbliche a Santo Stefano Magra: la giunta comunale ha adottato il programma triennale (l’approvazione spetta al consiglio comunale, insieme al... Leggi anche: Nuove accuse contro Scajola, indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso: al centro i soldi del Pnrr per un biodigestore Una raccolta di contenuti Ufficio anagrafe Arrivano gli arredi finanziati col PnrrIl Comune di Garlasco ha ottenuto un finanziamento di 32mila euro per la modernizzazione dell'ufficio anagrafe. «Diamo atto - dicono i tecnici - che questa cifra sarà utilizzata per la Fornitura e ... laprovinciapavese.gelocal.it Edilizia scolastica, i soldi del Pnrr non arrivano: da Torino a Roma fase critica per gli istitutiMancano circa cento giorni alla chiusura del Pnrr ma in molte scuole i progetti sono terminati, le rendicontazioni sono state fatte ma i soldi da Roma non sono arrivati così i presidi sono costretti ... ilfattoquotidiano.it