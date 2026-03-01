le opere pubbliche 2026 investimenti per 3 milioni grazie a pnrr e regione

La giunta comunale di Santo Stefano Magra ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il 2026, con un investimento complessivo di tre milioni di euro. I fondi provengono dal Pnrr e dalla Regione, e l’approvazione definitiva spetta al consiglio comunale insieme al bilancio di previsione. La pianificazione riguarda interventi da realizzare nel prossimo triennio.

Opere pubbliche a Santo Stefano Magra: la giunta comunale ha adottato il programma triennale (l’approvazione spetta al consiglio comunale, insieme al resto del bilancio di previsione). Si punta soprattutto alla sicurezza viaria e idrogeologica. Uno schema dettagliato per categoria che elenca i lavori in previsione dal 2026 al 2028 suddivisi per tipologie: ad esempio scuole, strade, difesa del suolo, beni culturali. Gli investimenti calcolati sono superiori ai tre milioni di euro per l’anno in corso di cui solo 576 mila a carico del Comune per il resto sono risorse che arrivano dall’esterno. Come le opere messe in conto per la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente del Ri, il secondo lotto, per un importo di un milione e 734 mila euro coperti da finanziamento statale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

