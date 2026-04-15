Domotek alla sfida decisiva vs Reggio Emilia | concentrazione alle stelle c' è in palio la serie A2

Domotek si prepara alla partita decisiva contro Reggio Emilia, una sfida che può portare alla promozione in serie A2. La squadra ha aumentato la concentrazione in vista dell’importante appuntamento, mentre i tifosi residenti al Nord sono chiamati a sostenere la formazione in trasferta. La partita si svolgerà nel palazzetto di Reggio Calabria, con l’obiettivo di conquistare un risultato che potrebbe cambiare il corso della stagione.

La Domotek dei record vuole sognare ancora. Tutta Reggio Calabria è invitata nell’”Altra Reggio”. La squadra chiama a raccolta il proprio nutrito gruppo di tifosi in trasferta, tutti i residenti al Nord. Si può scrivere la storia dello sport reggino, ancora una volta, dopo aver alzato al cielo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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