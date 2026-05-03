Il Messina regola il Milazzo con una magia di Tourè playout a Ragusa

Nel campionato di Serie D, il Messina ha concluso la stagione con una vittoria di 1 a 0 contro il Milazzo. La rete decisiva è arrivata grazie a un’azione di Tourè. La partita si è disputata nell’ultima giornata e il risultato ha deciso anche l’esito dei playout, che si svolgeranno a Ragusa. Nessun altro evento si è verificato durante l’incontro.

Il Messina ha fatto ciò che doveva battendo per 1 a 0 il Milazzo nell’ultima giornata del campionato di Serie D. La salvezza si deciderà sul campo del Ragusa, nel playout di domenica prossima. In 90', con eventuali tempi supplementari (senza rigori, in caso di parità il regolamento premierebbe la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina, gol di Touré nel finale: finisce il digiuno e si punta ai playoutL’ACR Messina interrompe un lungo digiuno vincente superando il Ragusa per 1-0, un risultato che permette ai biancoscudati di scivolare al terzultimo... Benzina oltre i 3 euro: tra Messina e Milazzo scoppia il panicoLe stazioni di servizio nell’area messinese e nel territorio di Milazzo hanno registrato una forte affluenza di veicoli già nella serata di ieri, con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Messina, il pensiero è rivolto solo sul campo; ‘Vicenda Messina’, l’avv. Nostro: ‘Fino al 12 maggio posate i calici. Altro che caso chiuso’; Sconfitta indolore, Matera chiude in testa la stagione regolare; Respinto il ricorso della Reggina, il Messina continuerà a giocare. Messina, il pensiero è rivolto solo sul campoIl club per ora non replica all’azione avviata oltre Stretto mentre la squadra è totalmente concentrata sulla sfida di domenica da vincere contro il Milazzo ... messina.gazzettadelsud.it Il Messina ha fatto tutto regolarmente, il campionato proseguirà senza pauseIl tribunale federale nazionale respinge il ricordo, il trasferimento del titolo sportivo, operato direttamente dalla federazione, è riconoscimento di validità da Tempostretto.it ... msn.com #CASO CHIUSO - Il TFN METTE TUTTI A TACERE ! IL MESSINA È IN PIENA REGOLA facebook