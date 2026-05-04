Nella notte della decisiva gara-7, i Cleveland Cavaliers sono riusciti a recuperare un deficit di 19 punti e a conquistare la vittoria, assicurandosi così l'accesso ai playoff. Allo stesso tempo, i Detroit Pistons hanno completato una rimonta storica dopo 18 anni, grazie anche all'apporto di alcuni giocatori chiave. Le due squadre hanno scritto una pagina significativa della stagione con prestazioni intense e combattute fino all'ultimo istante.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Cavaliers a ribaltare 19 punti di svantaggio?. Chi ha trascinato Detroit nella rimonta storica dopo diciotto anni?. Perché il sistema degli Orlando Magic è crollato nel terzo quarto?. Come si affronteranno Jarrett Allen e Cade Cunningham nel prossimo turno?.? In Breve Jarrett Allen registra 22 punti e 19 rimbalzi per Cleveland contro Toronto.. Donovan Mitchell e James Harden segnano rispettivamente 22 e 18 punti per i Cavaliers.. Tobias Harris contribuisce con 30 punti alla vittoria dei Pistons su Orlando.. Paolo Banchero segna 38 punti ma gli Orlando Magic perdono 116-94.. I Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons hanno conquistato il passaggio del turno nei playoff NBA questa notte, 4 maggio 2026, vincendo entrambi le rispettive partite decisive giocate in gara-7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA, gara-7 trionfali: Cleveland e Detroit volano ai playoff

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