Nella notte del 20 aprile si sono disputate le prime partite dei playoff NBA, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie nette e altre che hanno subito sconfitte pesanti. Orlando ha battuto Detroit, mentre Boston e Oklahoma City hanno dominato le rispettive partite, lasciando poche speranze agli avversari. I match hanno visto performance decisive e risultati netti, aprendo ufficialmente la fase ad eliminazione diretta del torneo.

Le prime sfide dei playoff NBA hanno consegnato risultati contrastanti nella notte del 20 aprile, con gli Orlando Magic capaci di scardinare la gerarchia della Eastern Conference battendo i Detroit Pistons, mentre Boston, Oklahoma City e San Antonio hanno confermato il proprio status da favoriti schiacciando i rispettivi avversari. Il colpo d’azione più rilevante arriva dalla Florida, dove l’ottava testa di serie di est ha ribaltato le aspettative contro la prima classificata. Nonostante una prestazione individuale monumentale di Cade Cunningham, che ha messo a segno 39 punti senza ricevere assistenza se non dal compagno Tobias Harris (17), i Pistons sono stati travolti dal gioco collettivo degli Orlando Magic.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff NBA: Orlando stende Detroit, Boston e OKC travolgono tutto

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