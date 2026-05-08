Plasma | domenica 10 maggio farà tappa a Roma l’instore tour di Perdigiorno il suo nuovo EP disponibile da oggi

Domenica 10 maggio, a Roma, si svolgerà un evento dedicato alla presentazione del nuovo EP di un artista noto per aver partecipato all’ultima edizione di “Amici”. L’iniziativa prevede uno spazio dedicato all’incontro con i fan, che potranno ascoltare alcune tracce dal vivo e ricevere copie autografate. L’EP, intitolato “Perdigiorno”, è disponibile da oggi e rappresenta il primo progetto discografico dell’artista dopo la partecipazione al talent.

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Tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici” Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva Plasma DOMENICA 10 MAGGIO A ROMA L’INSTORE TOUR PER IL SUO NUOVO EP “PERDIGIORNO” IN USCITA VENERDÌ 8 MAGGIO CONTIENE 7 BRANI TRA CUI IL NUOVO SINGOLO “Colore” DA VENERDÌ IN RADIO Domenica 10 maggio farà tappa a Roma (presso CC Casilino, via Casilina, 1011 – ore 17:00) l’instore tour di plasma per incontrare i fan e presentare “PERDIGIORNO” (Columbia RecordsSony Music), il suo nuovo EP disponibile da oggi in fisico e in digitale. Il progetto di plasma, giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”, contiene 7 brani, tra cui i tre brani presentati ad “Amici”: “Perdigiorno”, “Perdere Te” e “Segreto” e il nuovo singolo in radio da venerdì 8 maggio, “Colore”.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Plasma: domenica 10 maggio farà tappa a Roma l’instore tour di “Perdigiorno”, il suo nuovo EP disponibile da oggi Notizie correlate Plasma torna con il suo nuovo EP, “Perdigiorno” in uscita venerdì 8 maggioTra i protagonisti dell’ultima edizione di “Amici” Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva PLASMA VENERDÌ 8 MAGGIO ESCE IL SUO NUOVO EP... Leggi anche: La terza edizione del Tour “Il lavoro viaggia con noi!” farà tappa a Bergamo il 7 maggio Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Città del Cioccolato: sabato 9 e domenica 10 maggio ingresso gratuito per tutte le mamme; Per i 40 anni di Bicincittà tante nuove presenze a partire dall'università che mette a disposizione le due ruote per gli studenti; Presentata la 29? Placentia Half Marathon di domenica 10 maggio; 7-10 maggio: quarto appuntamento della XX Stagione KITE ad Ivrea. Plasma: domenica 10 maggio farà tappa a Roma l’instore tour di Perdigiorno, il suo nuovo EP disponibile da oggiTra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici Apprezzato per la sua scrittura personale ed emotiva Plasma DOMENICA 10 MAGGIO A ROMA L’INSTORE TOUR ... romadailynews.it Dopo lo scandalo delle centinaia di sacche di plasma eliminate un altro caso scuote la sanità regionale nelle Marche Migliaia di pazienti attendono i referti dei loro esami istologici, decisivi per stabilire se hanno o meno un tumore - facebook.com facebook