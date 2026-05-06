La terza edizione del Tour Il lavoro viaggia con noi! farà tappa a Bergamo il 7 maggio

La terza edizione del Tour “Il lavoro viaggia con noi!” arriverà a Bergamo il 7 maggio, dopo aver iniziato il tour il 23 marzo da Siena. L’evento si svolgerà in Piazzale degli Alpini, con orario dalle 9 alle 16. Questa iniziativa si propone di affrontare temi legati all’orientamento, alla legalità e alla sicurezza nel mondo del lavoro.

Bergamo. Anche la terza edizione del Tour “ Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, partito il 23 marzo da Siena, farà tappa a Bergamo il 7 maggio in Piazzale degli Alpini dalle 9 alle 16. In totale saranno 23 le città interessate in poco meno di tre mesi. Tema centrale dell’iniziativa, l’orientamento al mondo del lavoro dei giovani. La Manifestazione, promossa da Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con l’ Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, l’ Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e l’ Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, ha ricevuto il patrocinio dei nostri enti territoriali di Comune, Provincia, Camera di Commercio e Università degli Studi di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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