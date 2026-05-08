Oltre 13.000 dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia riceveranno un incremento in busta paga. Dopo lunghi negoziati, è stato siglato a Udine il nuovo Contratto collettivo regionale del Comparto unico Fvg. Le nuove misure prevedono aumenti mensili lordi che variano tra 114 e 180 euro, con gli arretrati già inclusi. La firma di questo accordo coinvolge diverse amministrazioni pubbliche della regione.

Per migliaia di dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia si prepara una busta paga più pesante. Dopo mesi di trattative è stato firmato a Udine il rinnovo del Contratto collettivo regionale del Comparto unico Fvg: previsti aumenti mensili lordi che andranno da 114 a 180 euro, arretrati dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Si parla di: Più soldi in busta paga per oltre 13mila dipendenti pubblici del Fvg: firmato il nuovo contratto.

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