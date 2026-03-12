I dipendenti pubblici avranno un aumento fino a 209 euro in busta paga con il nuovo contratto

I dipendenti pubblici delle Funzioni centrali riceveranno un aumento in busta paga fino a 209 euro con il nuovo contratto collettivo. La trattativa riguardava le retribuzioni e le condizioni di lavoro per il personale statale. La firma del contratto è stata annunciata oggi, e l’aumento sarà applicato ai lavoratori interessati. Sono coinvolti specificamente i dipendenti delle Funzioni centrali.

Si tratta oggi per il nuovo contratto collettivo dei dipendenti statali, in particolare quelli che fanno riferimento alle Funzioni centrali. La bozza sul tavolo parte da aumenti che arrivano, nel corso nel periodo 2025-2027, a circa 209 euro lordi al mese.