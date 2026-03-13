Stipendi a marzo busta paga più alta | via agli sgravi sui contratti E per i dipendenti pubblici arretrati e conguagli

A marzo sono in pagamento gli stipendi di molti lavoratori, con alcune categorie che riceveranno anche arretrati e conguagli. Sono stati introdotti sgravi fiscali sui contratti, che hanno portato a una busta paga più ricca per alcuni dipendenti. Questi pagamenti avvengono in diverse fasi, con alcune categorie che vedranno le somme integrate verso la fine del mese.

Stipendi di marzo. In pagamento in questi giorni - a cui si aggiunge la normale emissione per alcune categorie verso la fine del mese - porteranno buone nuove per buona parte dei lavoratori. Stipendi di marzo, cosa cambia Scatta infatti dal cedolino di questo mese l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali prevista dalla legge di Bilancio 2026. E sempre a marzo per alcune categorie di dipendenti pubblici sono in arrivo arretrati, integrazioni e conguagli.