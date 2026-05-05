Ragazza trovata ferita in strada a Torino Lucento è stata trasportata in ospedale
Una ragazza di 20 anni è stata rinvenuta con una ferita sanguinante in strada a Torino, in via Borsi, vicino all’incrocio con corso Toscana, nella prima mattinata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la giovane in ospedale. La natura della ferita sembra essere da taglio, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.
Una ragazza di 20 anni è stata trovata sanguinante in strada, per una verosimile ferita da taglio, e soccorsa dai sanitari del 118 Azienda Zero in via Borsi, poco distante dall'incrocio con corso Toscana, a Torino nella prima mattinata di oggi, martedì 5 maggio 2026. I sanitari hanno subito.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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