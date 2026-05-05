Ragazza trovata ferita in strada a Torino Lucento è stata trasportata in ospedale

Una ragazza di 20 anni è stata rinvenuta con una ferita sanguinante in strada a Torino, in via Borsi, vicino all’incrocio con corso Toscana, nella prima mattinata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la giovane in ospedale. La natura della ferita sembra essere da taglio, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.