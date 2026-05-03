Lite in strada una ragazza è stata trovata in possesso di 4 coltelli e un cacciavite

Una ragazza è stata fermata in strada con quattro coltelli e un cacciavite. La polizia ha effettuato controlli e sequestri in diverse zone della città, rispondendo a segnalazioni di situazioni sospette. Le forze dell’ordine hanno verificato vari episodi, concentrandosi su problemi di sicurezza pubblica. L’attività ha portato a interventi e verifiche in più punti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle aree interessate.

Una serie di interventi sul territorio riporta l’attenzione su sicurezza e controlli. Tra segnalazioni, verifiche e sequestri, la polizia hanno affrontato diverse situazioni critiche.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUna pattuglia dell’ufficio Prevenzione generale è intervenuta per un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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